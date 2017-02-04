04.02.2017 17:08:20

Van Kültür Evi, Başkan Kadıoğlu'nu ziyaret etti

Esenyurt Van Kültür Evi yöneticileri, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Van Kültür Evi tarafından yapılan iade-i ziyaret programına Kültür Evi Başkanı Feyat Kıyak ve Yönetim Kurulu katıldı.

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Esenyurt Van Kültür Evi yöneticileri, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Van Kültür Evi tarafından yapılan iade-i ziyaret programına Kültür Evi Başkanı Feyat Kıyak ve Yönetim Kurulu katıldı.Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu makamında ziyaret eden Van Kültür Evi yöneticileri, Başkan Kadıoğlu ile referandum sürecini değerlendirdi.Referandumda Van halkı ve Türkiye'nin geleceğinin daha aydınlık olması için "EVET" diyeceklerini dile getiren Van Kültür Evi Başkanı Feyat Kıyak, "Van'a ve ilçelerimize yapmış olduğu yatırımlardan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu'na tüm Vanlı hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında terörün ve terörü besleyen unsurların olmaması için, ülkemizin her karış toprağında barış ve kardeşliğin hâkim olması, Türkiye'nin daha ileriye gitmesi için Van Kültür Evi olarak bizde Evet diyoruz" dedi."Bölgedeki insanlarımıza hizmet götürüyoruz"Van Kültür Evi yöneticilerinin ziyaretlerinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Başkan Kadıoğlu, "Van ilimize sürekli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Van'da ihtiyaç ve destek duyulan bölgelerde insanlarımıza hizmet götürüyoruz. İlçemizdeki Vanlı hemşerilerimiz ile sürekli istişare halindeyiz. Van Kültür Evi'ni de çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum" dedi.Van Kültür Evi Başkanı Feyat Kıyak ve yönetimi tarafından Başkan Kadıoğlu'na takdim edilen, "Van Kültür Evi Evet Diyor" yazılı çerçeve dikkat çekti.