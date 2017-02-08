08.02.2017 11:00:57

'Van'ın En Başarılıları' ödül töreni

Van Radyocular Derneği Başkanı M. Salih Geçken, alanında uzman 20 jürinin oylarıyla belirlenen 'Van'ın En Başarılıları' için ödül töreni düzenleyeceklerini söyledi.

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Van Radyocular Derneği Başkanı M. Salih Geçken, alanında uzman 20 jürinin oylarıyla belirlenen "Van'ın En Başarılıları" için ödül töreni düzenleyeceklerini söyledi.Açıklamalarda bulunan Salih Geçken, yeni kurulmuş bir dernek olduklarını hatırlatarak, "Henüz bir yaşımıza girmesek de Van'da pozitif algıya katkı sunacak ikinci etkinliğimizi yapmanın heyecanını yaşıyoruz. 15 Aralık 2016 tarihinde 'Akademisyenler ile Gazeteciler Başkanlık Sistemini Tartışıyor' isimli bir panelimiz oldu. Bu alanda Van'da gazeteciler ve akademisyenlerin ilk defa bir araya geldikleri bir paneldi. Panelden hemen sonra alanında Van'ın en başarılıları' yarışmasını düzenledik. Kendi alanında uzman 20 kişinin değerlendirmesi ve oylaması ile sonuçlanacak bir yöntemi tercih ettik. Jürilerimiz yaptığı değerlendirme sonucu 0 ile 5 arası puan verebiliyor. 20 jürinin oylaması yarışmamızın sonuçlarını belirleyecektir" dedi.Yarışmayı basın, bürokrasi ve siyasi alanıyla sınırlı tuttuklarını dile getiren Geçken, şöyle dedi:"Yarışmamız 15 kategoride olacak. Kategorilerimiz 'Vanlı bürokrat, milletvekili, belediye başkanı, yerel siyasetçi, gazete, radyo, dergi, internet gazetesi, köşe yazarı, yazar, kurum-amir, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, özerk kamu kurumu, bilim insanı ve sporcudan' oluşuyor. Jürilerimiz değerlendirmelerini yapıp puanlama kâğıtlarını bizlere teslim edinceye kadar diğer bir jürinin kim olduğunu bilmemekteydi. Puanlama kâğıtlarındaki jürinin ismini bir rakamla kodlayarak jürilerimizin isimlerini koruma altına aldık. Böylelikle denetimi en şeffaf hale getirdik. Puanlama kâğıtlarımız her katılımcıya ve jüriye açıktır. İsteyen istediği zaman istediği kategorideki kontrolünü yapabilir. Bu yarışmamızda en çok merak edilen kimlerin jüri olduğuydu. YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Diş Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Tekno Kent Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necat Görentaş, Öğretim Görevlisi Abdurahim Küçükkaya, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Halil İbrahim Yakut, Doğan Haber Ajansı Bölge Müdürü Feyat Erdemir, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, Özalp'ın Sesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ferhat Atacan, Gevaş'ın Sesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yusuf İdiz, Bak Hele Bak Kahvaltı Salonu İşletmecisi Yusuf Konak, MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler, VAN TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı, Van Düşünce Platformu Başkanı Muhittin Başak, VİŞAD Başkanı Fatih Hatunoğlu, Kavram Dershanesi Müdürü Lokman Tekin, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanifi Baykara jürilerimizdir."Yarışma kategorilerini sınırlı tutmaya çalıştıklarını da ifade eden Geçken, "Van Radyocular Derneği olarak düzenlediğimiz bu yarışma, 'Marifet İltifata Tabidir' sözünün bir gereği olarak düşünülebilir. Yarışma kategorilerimizi sınırlı tutmaya çalıştık. 2016 yılının en başarılı Vanlı bürokrat, belediye başkanı, yerel siyasetçi, yerel gazete, yerel radyo, dergi, köşe yazarı, yazar, internet sitesi, kamu kurumu-amir, özerk kamu kurumu, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, bilim insanı ve sporcularını seçiyoruz. İki tane de özel ödülümüz var. Ödül törenimiz ise 11 Şubat saat 19.00'da Elit Word Otelde olacak" şeklinde konuştu.