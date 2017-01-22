22.01.2017 20:35:25

Van'ın Başkale İlçe Belediyesi'ne kayyum atandı

Van'ın Başkale ilçesi DBP'li Belediye Başkanı İhsan Güler'in görevden alınmasının ardından yerine Kaymakam Abdulselam Öztürk kayyum olarak atandı.

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Van'ın Başkale ilçesi DBP'li Belediye Başkanı İhsan Güler'in görevden alınmasının ardından yerine Kaymakam Abdulselam Öztürk kayyum olarak atandı.Van'ın Başkale İlçesi Belediye Başkanı DBP'li İhsan Güler, 'örgüt üyeliği' suçundan yargılandığı dava nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde görevden alındı. Güler'in görevden alınmasının ardından Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Belediye Başkanı Güler'in görevden alınmasının ardından polis belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.DBP'li Van Büyükşehir Belediyesi'ne Bekir Kaya'nın yerine geçtiğimiz yıl Vali İbrahim Taşyapan kayyum olarak atanmıştı. Ayrıca DBP'li İpekyolu, Edremit, Özalp ve Erciş ilçelerine de geçtiğimiz yıl kayyum atanmıştı.