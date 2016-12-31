31.12.2016 15:28:52

Van Gölü'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15:21'de merkez üssü Van Gölü'nde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.