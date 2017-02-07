07.02.2017 18:13:37

Van'dan Halep halkına yardım eli

Kredi Yurt Kurumu (KYK) Van İl Müdürlüğünce başlatılan 'Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir' kampanyası kapsamında toplanan bir tır dolusu malzeme Halep halkına gönderildi.

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Kredi Yurt Kurumu (KYK) Van İl Müdürlüğünce başlatılan "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" kampanyası kapsamında toplanan bir tır dolusu malzeme Halep halkına gönderildi.YYÜ Kredi Yurt Kurumu Melikşah Öğrenci Yurdu önünde düzenlenen uğurlama programına Kredi Yurt Kurumu İl Müdürü Hamdullah Çoban, şube müdürleri, yurt müdürleri, öğrenci ve personeller katıldı. Burada bir konuşma yapan Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Hamdullah Çoban, Halep'te yaşanan dram ve katliamdan dolayı birçok insanın yerinden yurdundan göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Yaşanan savaş sebebiyle mağdur durumda kalan Suriyeliler için "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" kampanyası başlattıklarını dile getiren Çoban, "Kardeşlerimize yardım etmek, acılarını paylaşmak için acil ihtiyaç duydukları insanı yardım malzemelerini temin etmek amacıyla kurumumuz ile Kızılay arasında bir protokol yapıldı. Yapılan protokol neticesinde ve genel müdürümüzün talimatları doğrultusunda yurt müdürlerimiz, personel arkadaşlarımız ve öğrencilerimizin katılımıyla 'Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir' adlı kampanyayı gerçekleştirdik" dedi.İl Müdürü Hamdullah Çoban, kampanya kapsamında il ve ilçelerdeki yurt müdürlüklerince yapılan çalışma neticesinde yüzlerce kolilik malzemenin toplandığını belirtti. Çoban, "Temel gıda, temizlik, çocuk yiyecekleri ve oyuncaklar, giyim ve battaniye gibi malzemeler toplandı. Bir tır dolusu malzemeyi Kızılay Van Şube Başkanlığı yetkililerine teslim ederek, Halep halkına ulaştırılmasını sağlayacağız. Bu vesile ile toplanan yardımlarda emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere yurt müdürlerimize, personellerimize ve herkese teşekkür ederim" diye konuştu.Yapılan konuşmanın ardından, Kızılay Van Şube Başkanlığı yetkililerine teslim edilen yardım malzemesi dolu tır, sınıra uğurlandı.