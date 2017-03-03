03.03.2017 13:39:36

Van'da Yeşilay Haftası etkinlikleri

Van İl Sağlık Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Yeşilay Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Gezici Sigara Bırakma Polikliniğinde halka bilgiler verildi.

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Van İl Sağlık Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Yeşilay Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Gezici Sigara Bırakma Polikliniğinde halka bilgiler verildi.Van'ın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinde kurulan Mobil Gezici Araç Sigara Bırakma Polikliniğinde halka bilgiler verilerek broşür dağıtıldı. Burada bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, vatandaşlar açısından farkındalık oluşturma hem de bilinçlendirmek için çalışma başlattıklarını belirterek, "Dün de gençlere yönelik güzel bir programımız vardı. Bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek için bugünde kurumlarımızla birlikte ortak bir çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda mobil sigarayı bıraktırma hizmet aracını devreye soktuk" dedi.İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz ise, mobil sağlık aracında doktor ve hemşireden oluşan uzman bir ekibin yer aldığını belirterek, "Sağlık personelimiz tarafından Gezici Sigara Bırakma Polikliniğimizde sigara içenler muayene edilerek karbonmonoksit değeri ölçüldükten sonra doktorumuz tarafından tavsiyelerde bulunuluyor, durumu iyi olmayan hastalar hastaneye yönlendirilerek tedaviye başlamaları önerilmektedir. Burada madde bağımlılığı ile ilgili halkımızı da bilinçlendirici broşürler dağıtılmaktadır" diye konuştu.