28.02.2017 17:59:10

Van'da uyuşturucu operasyonu

İpekyolu ilçesinde bir evde bidonlara gizlenmiş 33 kilo 360 gram esrar ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evdeki aramada 33 kilo 360 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Halilağa Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendiği bildirildi.

Dedektör köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı ve 10 bidon içine gizlenmiş 33 kilo 360 gram kubar esrarın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan M.R.Ç'nin sevk edildiği mahkemece tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, sağlıklı bir gelecek ve devletin menfaati için her türlü kaçakçılık olayının önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğü vurgulandı.