23.01.2017 16:53:54

Van'da süt sektörü paydaşlarının sorunları ele alındı

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü öncülüğünde süt işleyen ve yoğurt üretimi yapan mandıra işletmeleri, süt üreticileri ve ilgili diğer esnaflarla sektörün sorunlarını değerlendirmek ve çözüm üretmek amacıyla bir toplantı düzenlendi.

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Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü öncülüğünde süt işleyen ve yoğurt üretimi yapan mandıra işletmeleri, süt üreticileri ve ilgili diğer esnaflarla sektörün sorunlarını değerlendirmek ve çözüm üretmek amacıyla bir toplantı düzenlendi.Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdürü Fevzi Altuner ve ilçe müdürlerinin katılımıyla yapılan sektör toplantısında; kaçak yoğurt, köy yoğurdu ve ev yoğurdu üretimi nedeniyle insan sağlığına zarar verebileceğinden sakıncalı olduğu, onay belgesi almamış yoğurt üretiminin izlenebilirliği de sağlanamadığından yaptırıma tabii olduğu hususlar ele alındı. Bu kapsamda 2016 yılında 15 işletmeye 69 bin 690 TL tutarında ceza uygulandığı dile getirilen toplantıda, ayrıca kaçak üretim ve satışla mücadelenin ve ceza uygulamalarının devam edeceği kaydedildi.Toplantıda; süt ve mandıra sektörünün sorunlarının çözülebilmesi için yöresel ve hayvansal ürünlerin satışının birinci elden yapılabileceği ilçeler ve il bazında köylü-çiftçi pazarlarının ilgili kurumlar aracılığıyla hayata geçirilmesi gerektiği görüşüldü. İlde üretilen 264 bin ton civarındaki sütün toplanması, taşınması ve işlenmesi için büyük firmalar ve ilgili kurumlar aracılığıyla süt toplama merkezleri projesinin hayata geçirilmesi gerektiği, mandıraların süt tedarikinin devamlılığının sağlanması için süt üreticileriyle fiyat ve sözleşmeli üretim şeklinde bir düzenleme çalışmasına ihtiyaç olduğu konuları da görüşüldü.