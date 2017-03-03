03.03.2017 15:29:57

Van'da şubat ayının zam şampiyonu mandalina oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, Van'da şubat ayının zam şampiyonunun mandalina olduğunu söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, Van'da şubat ayının zam şampiyonunun mandalina olduğunu söyledi.2017 Şubat ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) rakamlarını açıklayan Özer Coşğun, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 10,13 oranında artış olduğunu belirtti. TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) bölgesine ait TÜFE'de ise bir önceki aya göre yüzde 0,89'luk bir artış olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 10,08 oranında artış meydana geldiğini kaydeden Özer Coşğun, çekirdek enflasyon olarak tabir edilen özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden, mevsimlik ürünlerin hariç olduğu A grubunda yıllık değişimin yüzde 10,33; enerji, gıda, alkollü-alkolsüz içecekler, tütün ürünleri ve altının hariç olduğu C grubunda ise yıllık değişimin yüzde 8,56 olduğunu ifade etti. Ana harcama grupları itibariyle aylık olarak en yüksek artışın ülke genelinde yüzde 2,82'lik oran ile ulaştırma grubunda olurken, en fazla düşüş gösteren grubun ise yüzde 3,35 ile giyim ve ayakkabı olduğunu söyleyen Özer Coşğun, TRB2 bölgesinde ise ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artışın yüzde 3,10'luk oranla ulaştırma grubunda, en çok düşüşün ise yüzde 1,45'lik oranla mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri grubunda olduğunu kaydetti. Özer Coşğun, "Madde bazlı değerlendirme yapılırsa, yurt genelinde mandalina yüzde 27,52 ve nar yüzde 23,29'luk oranlarla fiyatı en çok artan maddeler olurken, Van ilinin de dâhil olduğu TRB2 bölgesinde ise mandalina 33,87 ile en çok zamlanan ürün iken, onu yüzde 29,31 oranındaki artışla nar takip etti. Karnabahar ise yüzde 23,64'lük oranda değer kaybederek şubat ayında TRB2 bölgesinin fiyatı en çok düşen ürünü oldu. Türkiye genelinde de yüzde 22,30 oranında değer kaybeden domates en fazla ucuzlayan ürün oldu" dedi.Öte yandan, Yurt İçi ÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 1,26'lık bir artış gerçekleştiğini dile getiren Özer Coşğun, "Bir önceki yılın aynı ayına göre ise 15,36 oranında artış oldu. Sektörel bazda aylık olarak elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,68 düşüş, imalat sektöründe yüzde 1,36 artış, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,39 artış ve su sektöründe ise yüzde 1,91 artış meydana geldi. Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış ise yüzde 1,69'luk oranla ara mallarında, en yüksek yıllık artış ise yüzde 20,03'lük oranla yine ara mallarında gerçekleşti" diye konuştu.