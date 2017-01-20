20.01.2017 20:53:57

Van'da şehitler için mevlit okutuldu

Van Emniyet Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

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Van Emniyet Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.Yukarı Nurşin Camii'nde düzenlenen mevlit programına Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı.