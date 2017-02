21.02.2017 14:09:42

Van'da sanayi-üniversite işbirliği çalışmaları

VAN (İHA) â€' Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, 'Sanayi Üniversite İşbirliği' çalışmaları kapsamında Van Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikalarda incelemelerde bulundu.

VAN (İHA) â€" Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, "Sanayi Üniversite İşbirliği" çalışmaları kapsamında Van Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikalarda incelemelerde bulundu.YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ın öncülüğündeki senato üyeleri, akademik ve idari personelden oluşan heyet, burada üretim yapan mobilya fabrikasını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından açıklamalarda bulunan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kenti sanayisiyle öne çıkarmak adına üreticilere destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Van'da bu tür yatırımların artmasını istiyoruz. Zaten organize sanayimizde buna benzer çok sayıda yatım yapılmış. Ancak biz Doğustar'ı bütün detaylarıyla gezmiş olduk. Kendileri mobilyada gerçekten iddialılar. Kendilerine başarılar diliyorum. 2023 yılında Türkiye ve dünya markası olmayı hedefliyorlar. Bu gayret ve azimle devam ettikleri sürece bu hedeflerini yakalayacaklarına inanıyoruz" dedi.Buradaki üreticilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Rektör Battal, "İnşallah biz de üniversite olarak elimizde gelen her türlü bilimsel desteği vereceğiz. Gerek pazarlama açısında ve gerekse diğer imkânlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Mobilya fabrikasının sahibi iş adamı İrfan Yılmaz da, bundan sonra yapacakları çalışmalarda üniversiteyle istişare halinde olacaklarını belirterek, "2016 yılı bizim için çok kötü geçti. Hedefimize ulaşma konusunda bizi sekteye uğrattı, ama biz yılmıyoruz, pes etmiyoruz. Bundan sonrada hedeflerimize adapte olup, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu tesisi Van'da kurduk. Buradan büyüklerimize sesleniyoruz; biz burada bir ağaç diktik, sizde bu ağaca bir can suyu verin ki çınar olsun ve ülkenin ekonomisine büyük bir katkı sağlasın" dedi.Asıl pazarlarının İran olduğunu ifade eden iş adamı Yılmaz, "Bizim asıl pazarımız İran'dır. Ancak şu an gümrükte bir takım sıkıntılarımız var. Bir yatak için 60 dolar gümrük bedeli alınıyor. Dolayısıyla İranlı yatırımcılar bu sebepten dolayı ürünlerimizi tercih etmiyor. İnşallah bu sıkıntının giderilmesi ve komşu ülkelerde huzur tesis edilmesi durumunda Suriye başta olmak üzere, İran ve Irak da hedef kitlelerimizdir" şeklinde konuştu.YYÜ heyeti, mobilya fabrikası önünde toplu fotoğraf çektirdikten sonra buradan ayrıldı.