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Van'da 'okul sütü' dağıtımı
06.02.2017 17:42:50

Van'da 'okul sütü' dağıtımı

Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık bakanlıklarınca ortaklaşa yürütülen 'Okul Sütü Programı' kapsamında Van'da öğrencilere süt dağıtıldı.

Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık bakanlıklarınca ortaklaşa yürütülen 'Okul Sütü Programı' kapsamında Van'da öğrencilere süt dağıtıldı.

Milli Eğitim, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık bakanlıklarının işbirliği içerisinde anaokulu ve ilkokullarda uygulanan Okul Sütü Programı, Van'da başladı. Edremit ilçesine bağlı İpekyolu Anaokulunda düzenlenen 'Okul Sütü Programı'nda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, il genelinde 950 okulda, 123 bin öğrenciye yılsonuna kadar haftanın 3 günü süt dağıtılacağını belirtti. Kırekin, "Bugün hem çocuklarımız okullarına başladılar, hem de Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliği içerisinde okulöncesi eğitiminde, anaokulu, anasınıfı, uygulama anaokulu ve ilkokullarda ilimizde yaklaşık 123 bin öğrenciye haftanın 3 gününde yaklaşık 6 milyon civarında paket süt dağıtımı yapılacak. Kampanyamız mayıs ayı sonuna kadar sürecektir. Buradaki temel amacımız, çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak, süt tüketimini küçük yaştan itibaren bir davranış haline getirmek ve sütün insan sağlığının üzerindeki etkisini pekiştirmektir" dedi.

Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi Altuner ise, süt dağıtım projesindeki amacın çocuklara süt içme alışkanlığının kazandırılması olduğunu ifade ederek, "Bu proje 2011 yılından bu yana uygulanıyor. Projenin amacı özellikle anaokulu, anasınıfı ve ilkokul çağlarındaki çocuklarımıza süt içme yeteneğini kazandırmak ve sütün faydalarını öğretmektir. Kurumların yürüttüğü bazı görevleri vardır. Bu görevler ortaklaşa icra ediliyor. Bugün itibariyle ilimizde de böyle bir program organize edildi. 2016-2017 eğitim öğretim sezonunun ikinci dönemi olması itibariyle bugün okul sütü dağıtım programı düzenlendi. Bizlerde milli eğitim müdürümüzle birlikte iştirak ettik" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da süt tüketme oranı 75 litreyken, bunun ülkemizde 24 litre olduğuna dikkat çeken Altuner, "Sütün faydalarını saymakla bitiremeyiz. Süt beslenmede önemli yer tutan bir gıda çeşididir. Özellikle kalsiyum içermesi sebebi ile de kemik sağlığı, diş sağlığı bakımından son derece faydaları vardır. Ancak şunu belirtmeliyiz ki ülkemizde süt tüketimi konusunda arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Bunun Avrupa ortalaması yıllık 75 litreyken, ülkemizde 24 litre seviyesindedir. Maksadımız özellikle okul çağlarında süt tüketimini benimsetmek ve bunu da bir alışkanlığa dönüştürmek" diye konuştu.

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