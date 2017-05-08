08.05.2017 22:19:51

Van'da narkotik operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Van'da da 180 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Van'da da 180 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.Ülke genelinde akşam saatlerinde düzenlenen uygulamaya Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele (TEM), asayiş, kaçakçılık, trafik ve polis merkezi ekipleri katıldı. Bu kapsamda 33 ekip, 180 polis, 1 helikopter, 6 narkotik köpeği ile yapılan operasyonda 12 ev, 60 iş yeri ve 5 araç kontrol edilirken, 445 şahsın ise "Genel Bilgi Tarama (GBT)" sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde 32 gram metamfetamin, 12 gram esrar ve 24 adet ecstasy hap ele geçirilirken, değişik suçlardan 6 kişi ise gözaltına alındı.