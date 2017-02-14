14.02.2017 12:31:31

Van'da kış ortasında KOSKS çalışmaları sona erdi

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) iş birliği ile Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) çalışmaları sona erdi.

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Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) iş birliği ile Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) çalışmaları sona erdi.Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliğiyle; 2017 faaliyet planında yer alan Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), YYÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Durmuş ve doktora öğrencisi Emrah Çelik ile birlikte eksi 15 derece soğuğa rağmen Erçek Gölü ve Muradiye Bendimahi sulak alanlarındaki gözlem çalışmaları sona erdi.