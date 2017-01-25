25.01.2017 19:00:59

Van'da kar yağışı

Van'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında aksaklılara neden oldu.

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Van'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında aksaklılara neden oldu.Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, hava ulaşımında da aksaklıklar yaşandı. Belediye ve Karayolları ekipleri yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.İHA muhabirine konuşan Van Ferit Melen Havalimanı Müdürü Veysel Göl, öğleden sonra yapılması planlanan 6 seferin kar yağışı ve sis nedeniyle iptal edildiğini söyledi.Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı Geçidi'nde de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürülerin zor anlar yaşadığı ve kimi sürücülerin Doğubayazıt-Çaldıran karayolu üzerindeki dinlenme tesislerine sığındığı bildirildi.Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise, gece saatlerinde yaşanabilecek olası buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi.