11.05.2017 16:25:47

Van'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 'Aile İçi Şiddetle Mücadele' projesi çerçevesinde sağlık çalışanlarına yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi verildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 'Aile İçi Şiddetle Mücadele' projesi çerçevesinde sağlık çalışanlarına yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi verildi.Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesinde görev yapan Psikolog Emine Bayraktar ve Sosyolog Osman Turğut tarafından müdürlüğün eğitim salonunda verilen eğitime, toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık personelleri katıldı. Konu hakkında açıklamada bulunan Van Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, kadına yönelik şiddetin başta yaşama hakkı olmak üzere tüm diğer insan hak ve özgürlüklerinin ihlali olduğunu söyledi. İmren, "Bu şiddet, kadın erkek arasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her ne kadar şiddet denildiğinde akla ilk gelen şey fiziksel şiddet olsa da; kadınlar cinsel, psikolojik ve ekonomik açıdan da şiddete maruz kalmaktadır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda verilen hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla hizmet sunanların bilgi, beceri ve davranışlarının gelişmesini sağlamak için kurum çalışanlarımız ve 13 toplum sağlığı merkezi çalışanlarımıza yönelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi verilmiştir. 4 grup halinde düzenlenen eğitime toplam 194 sağlık personeli katılımı sağlanmıştır" dedi.