02.03.2017 10:43:25

Van'da kadın cesedi bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir parkın yakınlarında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

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Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir parkın yakınlarında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 1 Mart 2017 günü Hacıbekir Mahallesi'ndeki Botan Parkına yaklaşık 300 metre mesafede bir kadın cesedi bulunduğu belirtildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın cesedi ile ilgili soruşturmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, "Kimliği belirlenemeyen kadın cesedinin bulunduğu bölgede, aynı tarihte olay yeri inceleme işlemlerinin yapılmasına müteakip, ölü olarak bulunan kadın cesedi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Maktulün cesedi üzerinde yapılan ölü muayene ve klasik otopsi işlemi sonrasında, kişinin ölümünün 'kesici - delici alet yaralanması sonucu, göğüs ve batın organlarında doku harabiyeti, iç ve dış kanama' sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı, ceset üzerinden alınan örneklere ilişkin Adli Tıp incelemesinin devam ettiği, bahse konu olay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.