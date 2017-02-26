26.02.2017 15:32:55

Van'da kaçak sigara ele geçirdi

Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontroller sırasında araziye terk edilmiş 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontroller sırasında araziye terk edilmiş 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çaldıran Mahallesi'nde icra ettikleri faaliyetler esnasında araziye terk edilmiş koliler içinde 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtilirken, son günlerde arazi arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ele geçirdiği malzemelerle kaçakçılara geçit vermediği öğrenildi.