29.01.2017 00:39:55

Van'da 'Huzur Türkiye-2' uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen 'Huzur Türkiye-2' uygulaması kapsamında, Van'da 366 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-2" uygulaması kapsamında, Van'da 366 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla il merkezindeki kapalı ile açık eğlence mekanları, kafeteryalar, caddeler, ara sokaklarda ve kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan "Huzur Türkiye-2" uygulaması kapsamında, Van'da 63 ekip 1 helikopter ve 366 polisin katılımıyla 2 noktada sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamaya, narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu yaklaşık bin polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.Uygulamada 538 kişinin kimlik sorguları yapılırken, aranan 2 kişi gözaltına alındı. 42 araçta incelendiği kontrolde 5 araca cezai işlem uygulanırken, evrakları eksik olan araçlar üzerinde yapılan kontrollerde ise 3 bin 811 lira para cezası uygulandı. Polis umuma açık 29 alan üzerinde yaptığı denetimlerde 1 işyeri için idari işlem yapıldı.