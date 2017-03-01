01.03.2017 16:17:55

Van'da haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan 3 kişi tutuklandı

Van'da polis ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan ve yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Van'da polis ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan ve yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik olarak yaptıkları çalışmada; Z.Y., "Silahla yağma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "Başkalarına ait kimlik veya bilgilerini kullanma" ve "Hükümlünün kaçması " suçlarından 21 yıl hapis cezası ve 10 bin TL para, V.İ., "Gece vakti yağma" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün, K.İ., "Gece vakti yağma" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün cezaları bulunan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlar. Haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte 28 Şubat 2017 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.