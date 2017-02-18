18.02.2017 18:18:06

Van'da Genç MÜSİAD 3. Olağan Genel Kurulu

VAN (İHA) â€' Van'da Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) gençlik kurulu Genç MÜSİAD 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

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VAN (İHA) â€" Van'da Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) gençlik kurulu Genç MÜSİAD 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.Van TSO toplantı salonunda gerçekleştirilen olağan kurula kongreye MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, Van TSO Başkanı Necdet Takva, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Van OSB Başkanı Şemsettin Bozkurt, PERDER Başkanı Faruk Tasan, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Suat Özdağ, Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Selman Eroğlu, Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ile MÜSİAD Van Şubesi dördüncü dönem başkanı Kerem Baynal ile genç MÜSİAD üyeleri katıldı.Olağan Kurulda konuşan MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, kurulun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugüne kadar verimli ve güzel çalışmalar ile Genç MÜSİAD'ı temsil eden gençlerimize ve bundan sonra yeni seçilen genç ekibimize başarılar dilerim. Ne yazık ki gençliğimizin ekonomiye katkısını hiç düşünmüyoruz. Kayseri'de bir baba esnaf olduğu zaman yanında mutlaka evladını yetiştiriyor. Evladının iyi ve ahlaklı bir esnaf olabilmesi için en iyi şekilde yetiştiriyor. Bu genç iyi bir şekilde yetiştiği zaman ilin ekonomisine katkı sağlayacak büyük projeleri gerçekleştirebiliyor. Maalesef bölgemizde ise evladıma ilerde nasıl bir kariyer yapabilirim de hayatımızı kurtarsın mantığı ile hareket etmektedir. Oysaki çocuklarımızı kendi işyerlerimizde çalıştırdığımız durumunda onların ilin ekonomisine katkı sunacak bireyler olabileceklerini unutmamamız gerekir. Bundan dolayı da gençlerimizi çekirdekten yetiştirmemiz gerekir" dedi.Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Selman Eroğlu da Genç MÜSİAD'ın 2002'de kurulduğunu belirterek, "Genç MÜSİAD; helal rızık tabanlı, adil bir ekonomik düzey için kadim medeniyetlerin değerlerine sadık kalarak bu değerlerimizin günümüz ihtiyaçlarına katıp harmanlayarak yüksek ahlak ve ileri teknoloji vizyonu ile yeniliklere üretip bilimsel gelişmişliği hedef alan dinamik bir kardeşlik topluluğudur. Bu duygu ve düşünceler ile yeni yönetime başarılar dilerim' ifadelerine yer verdi.Van 4. Dönem MÜSİAD Başkanı Kerem Baynal, "Çok uzun süredir beraber çalıştığımız genç ekibimize teşekkür ederim. 2002 yılından beri MÜSİAD ailesi bu gençliği bu dinamiği ve gücü hep yanında hissetmiştir. Her geçen gün daha çok büyüyerek uluslararası formlar düzenleyerek dünyanın her tarafında bu dinamiği ve enerjiyi yaymaya çalışıyorlar. Beraber çalıştığımız iki yıl süre zarfında emek ve çabalarından dolayı eski yönetimine teşekkür eder yeni seçilen genç arkadaşlarımıza başarılar dilerim" şeklinde konuştu.Genç MÜSİAD Van Eski Başkanı M. İsa Deniş, "Görevde bulunduğumuz süre içerisinde genç arkadaşlarımızın yanında olduk. Gençlere Van ilinde sorumluluklarını arttırabilmek ve fikir sahibi bireyler olabilmelerini sağlamak için çeşitli projeler üretip hayata geçirdik. Görevi yeni arkadaşlarımıza devrederken yine onların yanlarında olacağımızı ve gerçekleştirilecek projelerde yeni yönetim ile birlikte olacağız" diye konuştu.Genç MÜSİAD Yeni Başkanı M. Enes Özkılıç ise Genç MÜSİAD'ın Türkiye'nin en büyük gençlik STK'sı olma unvanını taşıdığını ifade ederek, "Türkiye'nin dünyada ekonomik olarak daha güçlü olabilmesi için özellikle gençlere hitap eden MÜSİAD'ın ahilik kültürü içerisinde geleneklerine bağlı ve sorumluluk bilinciyle hareket eden gençlere bu anlamda topluma hizmet eden bireyler olarak yetiştirmeyi kendilerine hedef tayin etmiştir. İnancımızdan, doğruluktan ve ahlaki değerlerimizden sapmadan bayrağı en yukarıya taşımak için elimizden geleni yapacağız. Hem yaşantımızda hem ticaret ahlakımızda Peygamber Efendimizi örnek alarak ilerleyeceğiz. Özellikle ticaret ahlakı konusunda oldukça sıkıntılı süreç içerisindeyken biz gençler bu anlamda emeğinin karşılığını almak bilinciyle hareket edeceğiz" diye konuştu.Kurulda birer konuşma yapan Gevaş Belediyesi Bakanı Sinan Hakan, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva ve Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Şemsettin Bozkurt ise Bölgedeki genç nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek, gençlerin arkasında olacaklarını ifade ettiler.Kurul plaketlerin verilmesi ile sona erdi.