21.02.2017 09:50:04
Van'da FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon
Van'da, FETÖ soruşturmasında, örgütün 'mahrem imamlarına' yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" oldukları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.