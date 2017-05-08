08.05.2017 19:57:02

Van'da ekmeğe 20 kuruş zam

Van'da bir süredir 90 kuruştan satılan ekmeğe 20 kuruş zam yapılarak 1 lira 10 kuruşa çıkarıldı.

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Van'da bir süredir 90 kuruştan satılan ekmeğe 20 kuruş zam yapılarak 1 lira 10 kuruşa çıkarıldı.Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Lokantacılar Fırıncılar ve Kahveciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Tuncil, zam kararını daha önce aldıklarını ve kararın bugünden itibaren geçerli olduğunu söyledi.Van'da 3 yıldır 250 gram ekmeğin 90 kuruştan satıldığını ifade eden Başkan Tuncil, "Yaklaşık 3 aydır esnafımızla bu konuda istişare ediyorduk. Fırıncı esnafı 1 lira 25 kuruş gibi bir fiyat istiyorlardı. Bizler 250 gram ekmeğin 1 lira 10 kuruşa satılması yönünde karar aldık ve bugünden itibaren kararımızı duyurarak 20 kuruş zam yaptık" dedi.Türkiye'de bazı illerde aynı gramdaki ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satıldığını söyleyen Tuncil, "Bazı illerimiz de ekmeği 1 liradan satıyor. Bizler de ancak bu kadarına esnafımızı ikna edebildik. Aldığımız duyumlara göre Türkiye geneli ekmek 1 lira 25 kuruştan satılacak. Yine bizler en ucuz ekmeği vermiş olacağız" şeklinde konuştu.Bu karardan geri dönmelerinin mümkün olmadığını da sözlerine ekleyen Osman Tuncil, "Bizlerin çıkardığı maliyetler 1 lira 3 kuruştur. 7 kuruş ta esnafımızın karı olacak şekilde ayarladık. Burada feragat edebileceğimiz bir husus kalmadı" diye konuştu.Ekmek almaya gelen vatandaşların bir kısmı zammı normal görürken bazıları ise Ramazan ayına sayılı günler kala yapılan zamma tepki gösterdi.Bölgede ekmek tüketiminin fazla olduğunu ifade eden Fatih Atacan "Zammı duyunca tabi şaşırdık. Ancak diğer ürünlere yapılan zamlara da baktığımızda bunu da normal gördük. Bugün bir çay bardağı da neredeyse aynı fiyata satılıyor" şeklinde konuştu.Öte yandan Van'da 2014 yılında 75 kuruşa satılan 250 gram ekmek yapılan zamla 90 kuruşa çıkarılmıştı.