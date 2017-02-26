27.02.2017 12:46:54

Van'da 'Dağcılık ve Tırmanış Deneyimleri' konferansı

Milli Dağcı Tunç Fındık, Van'da 'Dağcılık ve Tırmanış Deneyimleri' konulu bir konferans düzenledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Milli Dağcı Tunç Fındık, Van'da "Dağcılık ve Tırmanış Deneyimleri" konulu bir konferans düzenledi.Van Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansa Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Beyaz, Patika Doğa Sporları Kulübü Temsilcisi Mustafa Bingöl, Vadi Doğa Sporları Kulübü Temsilcisi Fatih Eriş ile sporcular katıldı. Burada konuşan Milli Dağcı Fındık, "14x8000 Tırmanış Projesi" hakkında bilgiler vererek, Van yöresinde bulunan doğal buz şelalelerini spora kazandırmak için tırmanışlar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Fındık, Van merkezden 85 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiye kanyonu buz şelalesine teknik buz tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yörede bulunan buzul şelale potansiyeli çok önemlidir. Bu değerleri spora ve turizme kazandırmak için çaba göstereceğiz" dedi.Dağcı ve spor antrenörü Doğan Palut ise, Van Gölü havzasında doğa sporuyla ilgilenen sporcular yetiştirilebileceğini ifade etti.Tunç Fındık ve Doğan Palut tarafından yapılan sunumun ardından, Fındık ve ekibine, ilin turizm ve sporuna katkı sunmaları nedeniyle kurum müdürleri ve STK temsilcileri tarafından plaket verildi.