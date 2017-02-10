10.02.2017 20:04:28

Van'da çifte açılış

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde oluşturulan Van Deniz Ticaret Odası ile Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Hizmet Noktasının açılışını gerçekleştirdi.

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Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde oluşturulan Van Deniz Ticaret Odası ile Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Hizmet Noktasının açılışını gerçekleştirdi.Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda ve beraberindeki heyetle Van TSO bünyesinde oluşturulan Van Deniz Ticaret Odası ile Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Hizmet Noktasının açılışına katıldı. Van TSO Başkanı Necdet Takva ve yönetimi tarafından karşılanan Çiftci, onuruna verilen yemeğe katıldıktan sonra Van Deniz Ticaret Odasının açılış törenine geçti. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Denizi'nden etkin bir şekilde yararlanmak üzere bir dizi girişimde bulunduklarını belirtti. Van'ı bir deniz kenti yapmak için altyapısına hizmet edecek Deniz Ticaret Odasının temsilciliğini kurduklarını ifade eden Takva, "Temsilciliğin açılmasında emeği geçen başta Başbakanımız Binalı Yıldırım olmak üzere Deniz Ticaret Genel Müdürü Nizamettin Şevli'ye, İstanbul ve Marmara Deniz Ticaret Odası Başkanı ve yönetimine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu'na ve bugün aramızda olan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'ye teşekkür ediyor, temsilciliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.Bakan Yardımcısı Çiftci ise, Van TSO'nun çok ciddi çalışmaları ve yatırımları olduğunu ifade ederek, kurumsallaşmasının bu anlamda önemli olduğunu söyledi. Van Deniz Ticaret Odasının kent için çok önemli avantajlar sağlayacağını belirten Çİftci, "Göl kıyısında çok sayıda tekne ve deniz aracı var. Bunlar, bugüne kadar bu imkanlardan faydalanamamaktaydılar. Mevzuat gereği deniz araçları, tekneler ve vapurlar ÖTV'siz mazot kullanıyordu. Bu anlamda Van'da balıkçılığın, denizciliğin ve taşımacılığın önünü açacaktır. Van için çok ciddi bir yatırım, çok ciddi bir kurum olacaktır" ifadelerini kullandı.Van Gölü'nün artık daha fazla kullanılacağını ifade eden Çiftci, "Gerçek manada bir iç deniz gibi kullanacağız. Burada da bu temsilciliğin ve odamızın çok ciddi katkısı olacaktır" diye konuştu."Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Hizmet Noktası açıldı"Van Deniz Ticaret Odasının açılışının ardından davetliler Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Hizmet Noktasının açılışına katıldılar. Açılışta konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Ankara'da düzenlenen ekonomi şurasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sosyal medyadan 'En Az Bir Artı Bir İstihdam' kampanyasını Van TSO olarak başlattıklarını belirterek, illerde İş-Kur ile ticaret ve sanayi odaları arasındaki işbirliği çerçevesinde Ticaret ve sanayi odaları bünyesinde İş-Kur hizmet noktalarının oluşturulduğunu söyledi. Van'ın Türkiye ortalamasının üzerinde bir istihdam sorunu yaşadığını ve buna çözüm olması noktasında gerekli çağrıları yaptıklarını ifade eden Takva, "Bugün de Sayın Bakanımızın katkısı ile bu çağrıyı biraz daha yükseltip, hem bu kampanyanın startını vereceğiz hem de İş-Kur hizmet noktasının odamızda bundan sonra faaliyet göstererek, özellikle iş adamlarımızın nitelikli istihdama erişimini kolaylaştıracak tedbirleri alması noktasında bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.İş-Kur İl Müdürü Salih Serçe ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığını hatırlattı. Serçe, "Bu protokolde de işverenlerimizin artı istihdam noktasında bir özveri göstermelerini ve bu konuda bir çaba sarf etmelerini, özellikle işsizliğin yüzde 11-12'lere ulaştığı bir dönemde bunu aşağılara çekme noktasında bir çaba sarf edildi. Bu protokol çerçevesinde başkanımızın samimi duruşu ve odada bize bir mekan tahsis ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Açılışa katılan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci de, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra bununla baş edemeyenler, ekonomik olarak ülkemizi çökertmeye, ekonomik bir terör estirmeye çalışıyorlar. Bundan da İnşallah başarılı olamayacaklar. Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın attığı adımlar, ortaya koymuş olduğu politikalarla Türkiye, bütün terör saldırılarını def ettiği gibi bu ekonomik terör saldırısını da def edecektir. Bu kapsamda birçok seferberlik başlatıldı. En son ekonomi şurasında istihdam seferberliği ilan etmişti. Bu ülkemiz için çok önemliydi. Her bir iş adamımızın en az artı bir olmak üzere gücüne göre daha fazla istihdam sağlaması hedefleniyordu. Allah'a hamd olsun bu Türkiye'de çok müthiş bir rüzgar estirdi" dedi."Bizi en çok mutlu eden şey, ilk seferberliğin Van TSO tarafından olmasıydı" diyen Çiftci, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Biz bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün buradayız. Bizde buradan bir kez daha bu istihdam seferberliğine start veriyoruz. En az artı bir istihdam sloganı ile yola çıkıyoruz. Her bir iş yerimizin en az artı bir olmak üzere bu istihdamı sağlayıp, Van ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda tüm iş adamlarımıza, Van TSO Başkanı ve çalışanlarına, İş-Kur İl Müdürü ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz."Yapılan konuşmanın ardından Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Hizmet Noktasının açılışı yapıldı.