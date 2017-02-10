SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Van'da çifte açılış
10.02.2017 20:04:28

Van'da çifte açılış

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde oluşturulan Van Deniz Ticaret Odası ile Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Hizmet Noktasının açılışını gerçekleştirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde oluşturulan Van Deniz Ticaret Odası ile Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Hizmet Noktasının açılışını gerçekleştirdi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda ve beraberindeki heyetle Van TSO bünyesinde oluşturulan Van Deniz Ticaret Odası ile Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Hizmet Noktasının açılışına katıldı. Van TSO Başkanı Necdet Takva ve yönetimi tarafından karşılanan Çiftci, onuruna verilen yemeğe katıldıktan sonra Van Deniz Ticaret Odasının açılış törenine geçti. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Denizi'nden etkin bir şekilde yararlanmak üzere bir dizi girişimde bulunduklarını belirtti. Van'ı bir deniz kenti yapmak için altyapısına hizmet edecek Deniz Ticaret Odasının temsilciliğini kurduklarını ifade eden Takva, "Temsilciliğin açılmasında emeği geçen başta Başbakanımız Binalı Yıldırım olmak üzere Deniz Ticaret Genel Müdürü Nizamettin Şevli'ye, İstanbul ve Marmara Deniz Ticaret Odası Başkanı ve yönetimine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu'na ve bugün aramızda olan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'ye teşekkür ediyor, temsilciliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Yardımcısı Çiftci ise, Van TSO'nun çok ciddi çalışmaları ve yatırımları olduğunu ifade ederek, kurumsallaşmasının bu anlamda önemli olduğunu söyledi. Van Deniz Ticaret Odasının kent için çok önemli avantajlar sağlayacağını belirten Çİftci, "Göl kıyısında çok sayıda tekne ve deniz aracı var. Bunlar, bugüne kadar bu imkanlardan faydalanamamaktaydılar. Mevzuat gereği deniz araçları, tekneler ve vapurlar ÖTV'siz mazot kullanıyordu. Bu anlamda Van'da balıkçılığın, denizciliğin ve taşımacılığın önünü açacaktır. Van için çok ciddi bir yatırım, çok ciddi bir kurum olacaktır" ifadelerini kullandı.

Van Gölü'nün artık daha fazla kullanılacağını ifade eden Çiftci, "Gerçek manada bir iç deniz gibi kullanacağız. Burada da bu temsilciliğin ve odamızın çok ciddi katkısı olacaktır" diye konuştu.

"Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Hizmet Noktası açıldı"

Van Deniz Ticaret Odasının açılışının ardından davetliler Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Hizmet Noktasının açılışına katıldılar. Açılışta konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Ankara'da düzenlenen ekonomi şurasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sosyal medyadan 'En Az Bir Artı Bir İstihdam' kampanyasını Van TSO olarak başlattıklarını belirterek, illerde İş-Kur ile ticaret ve sanayi odaları arasındaki işbirliği çerçevesinde Ticaret ve sanayi odaları bünyesinde İş-Kur hizmet noktalarının oluşturulduğunu söyledi. Van'ın Türkiye ortalamasının üzerinde bir istihdam sorunu yaşadığını ve buna çözüm olması noktasında gerekli çağrıları yaptıklarını ifade eden Takva, "Bugün de Sayın Bakanımızın katkısı ile bu çağrıyı biraz daha yükseltip, hem bu kampanyanın startını vereceğiz hem de İş-Kur hizmet noktasının odamızda bundan sonra faaliyet göstererek, özellikle iş adamlarımızın nitelikli istihdama erişimini kolaylaştıracak tedbirleri alması noktasında bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İş-Kur İl Müdürü Salih Serçe ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığını hatırlattı. Serçe, "Bu protokolde de işverenlerimizin artı istihdam noktasında bir özveri göstermelerini ve bu konuda bir çaba sarf etmelerini, özellikle işsizliğin yüzde 11-12'lere ulaştığı bir dönemde bunu aşağılara çekme noktasında bir çaba sarf edildi. Bu protokol çerçevesinde başkanımızın samimi duruşu ve odada bize bir mekan tahsis ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci de, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra bununla baş edemeyenler, ekonomik olarak ülkemizi çökertmeye, ekonomik bir terör estirmeye çalışıyorlar. Bundan da İnşallah başarılı olamayacaklar. Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın attığı adımlar, ortaya koymuş olduğu politikalarla Türkiye, bütün terör saldırılarını def ettiği gibi bu ekonomik terör saldırısını da def edecektir. Bu kapsamda birçok seferberlik başlatıldı. En son ekonomi şurasında istihdam seferberliği ilan etmişti. Bu ülkemiz için çok önemliydi. Her bir iş adamımızın en az artı bir olmak üzere gücüne göre daha fazla istihdam sağlaması hedefleniyordu. Allah'a hamd olsun bu Türkiye'de çok müthiş bir rüzgar estirdi" dedi.

"Bizi en çok mutlu eden şey, ilk seferberliğin Van TSO tarafından olmasıydı" diyen Çiftci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün buradayız. Bizde buradan bir kez daha bu istihdam seferberliğine start veriyoruz. En az artı bir istihdam sloganı ile yola çıkıyoruz. Her bir iş yerimizin en az artı bir olmak üzere bu istihdamı sağlayıp, Van ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda tüm iş adamlarımıza, Van TSO Başkanı ve çalışanlarına, İş-Kur İl Müdürü ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

Yapılan konuşmanın ardından Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Hizmet Noktasının açılışı yapıldı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Uzunçayır metrobüs durağında vinç devrildi
Uzunçayır metrobüs durağında vinç devrildi
Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vinç ağırlığa dayanamadı.
10.02.2017 20:56:33
50 milyon sterlinlik uyuşturucu kıyıya vurdu
50 milyon sterlinlik uyuşturucu kıyıya vurdu
İngiliz Ulusal Suçlar Dairesi (NCA), ülkenin doğusundaki Norfolk bölgesinde iki plajda 360 kilogram kokain bulunduğunu açıkladı.
10.02.2017 20:35:59
Yürümek alzheimer riskini düşürüyor
Yürümek alzheimer riskini düşürüyor
ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köseoğlu, 'Günde 1,5-2 kilometre, haftada 10-15 kilometre, toplam 3 saat süren nefesi hafif daraltan şekilde yapılan yürüyüş, hastalık riskini yarı yarıya azaltır.' dedi.
10.02.2017 20:17:46
Adana Kozan'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana Kozan'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Kozan ilçesinde, bugün saat 19:15 sularında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10.02.2017 19:50:28
II. Abdülhamit’in torunu Bülent Osman vefat etti
II. Abdülhamit’in torunu Bülent Osman vefat etti
II. Abdülhamit ve Plevne kahramanı Gazi Osman paşa’nın torunlarından Bülent Osman vefat etti.
10.02.2017 19:20:13
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,53 düşüşle 87.473,33 puandan tamamladı.
10.02.2017 18:41:57
Medvedev'den bakanlığa Türkiye talimatı
Medvedev'den bakanlığa Türkiye talimatı
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na Türkiye ile hükümetler arası işbirliği programının imzalanması için talimat verdi.
10.02.2017 18:31:33
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!
ABD Yemen'de onu öldürmeye çalışmıştı... El Kaide lideri Rimi'den mesaj var!
Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız
Trump: Haftaya fevkalade bir şey açıklayacağız
ABD'den İdlib saldırısı açıklaması
ABD'den İdlib saldırısı açıklaması
Barzani onay verdi! PKK'nın içindeki Ezidiler...
Barzani onay verdi! PKK'nın içindeki Ezidiler...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları