11.05.2017 10:16:07

Van'da asılsız ihbarlar azaldı

Van İl Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz, yapılan kampanyalar neticesinde 112 acil servise gelen asılsız çağrılarda düşüş olduğunu söyledi.

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Van İl Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz, yapılan kampanyalar neticesinde 112 acil servise gelen asılsız çağrılarda düşüş olduğunu söyledi.Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Yanmaz, Van'ın bir milyon 100 bin nüfusa sahip olduğunu belirterek; komuta kontrol merkezi, sağlık afet koordinasyon merkezi, UMKE Birimi ve bir helikopter ambulans olmak üzere toplamda 34 112 ekibi ile sağlık hizmeti sunduklarını söyledi. 112 hizmet ağında yaklaşık 450 personel ile Van'a acil sağlık hizmeti sunduklarını ifade eden Yanmaz, bu hizmeti daha da güzelleştirmek için ellerinden gelen çalışmaları ortaya koyduklarını söyledi.Asılsız ihbarlarla ilgili konuşan Yanmaz, 2016 yılı içerisinde 112 acil servise aylık ortalama 230 bin civarında çağrının geldiğini belirterek, "2017 yılının ilk üç ayında, aylık ortalama çağrı sayısının 210 bin civarında olduğunu tespit ettik. Geçen yıla baktığımızda ilk üç aylık değerlendirmeler sonucu aylık 10 bin gibi ortalama çağrı sayımızda bir düşüş söz konusu. Bu gereksiz çağrıların önüne geçebilmek için toplumsal duyarlılığı artırmak, bilinçlendirmek, 112'yi gereksiz yere meşgul etmemek adına birkaç kampanyamız vardı. Bunları okullarda, her yaş gurubundan öğrencilere sağlık çalışanlarımız tarafından teker teker anlatıldı. Bu konuda dersler verilerek, konunun önemi vurgulandı. Ondan dolayı ufak da olsa bir düşme olduğunu, kampanyanın başarılı olduğunu ve devam ettirildiğinde daha da güzel sonuçların elde edileceğini biliyor, bu konuda toplumun gereken duyarlılığı ve hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.