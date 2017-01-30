30.01.2017 14:00:46

Van'da asayiş operasyonu: 7 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde 25 Kasım 2016 ve 27 Ocak 2017 tarihlerinde meydana gelen "iş yerinden hırsızlık" ve 22 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen "nitelikli yağma (gasp), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve tehdit" olaylarıyla ilgili müştekilerin alınan beyanları doğrultusunda çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada; "Yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslere 27 Ocak 2017 günü operasyon düzenlenmiş, olayların şüphelileri oldukları değerlendirilen A.K., S.K., N.K., N.K., M.T., M.P. ve E.P. isimli şahıslar yakalanmıştır. Adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda şahısların yakalandıkları yerlerde yapılan aramalarda; gasp edildiği belirtilen 1 adet motosiklet, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet 'sallama' diye tabir edilen kesici alet, 1 adet çelik kasa açmada kullanılan murç ve çelik subaplar, iş yerinden çalındığı tespit edilen kol saatleri ve bir miktar para bulunmuştur. Ayrıca şüpheli A.K. isimli şahsın üzerinde sahte nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.T. ve M.P., yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılmış; A.K., N.K., N.K., S.K. ve E.P. isimli şahıslar ise adli makamlara sevk edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkez ve ilçelerinde huzurlu ve güvenli bir ortamın sürdürülmesi için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.