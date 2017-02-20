20.02.2017 11:00:05

Van'da asayiş operasyonu: 4 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

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Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 18 Şubat 2017 günü çalışma yapıldığı belirtildi. 'Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 25 yıl cezası bulunan E.Z., 'Kasten Öldürme' suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan R.G. ve 'Kasten Öldürme' suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan Z.G. isimli şahıslarla hakkında yakalama emri bulunan O.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.