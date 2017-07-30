30.07.2017 09:26:12

Van'da 78 kilo eroin ile 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Özalp ilçesinde narkotik polisi tarafından bir minibüste yapılan aramada 78 kilo 410 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gürpınar'da ise 48 bin paket kaçak sigara yakalandı.



Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Özalp ilçesi girişinde durdurulan 31 plakalı minibüste 'Lisa' isimli dedektör köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada aracın tavanına gizlenmiş 150 paket halinde 78 kilo 410 gram eroin maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.



48 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ



Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gürpınar ilçesi Erkaldı Mahallesinde 3 ayrı çalışmada toplam 48 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiş, olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.