02.03.2017 13:45:20

Van'da 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25 Şubat 2017 tarihinde polis ekiplerince Erciş-Adilcevaz karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir çekici ve buna bağlı dorsede arama yapıldı. Yapılan aramada, 75 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen E.D. isimli şahıs ise gözaltına alındı. E.D. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.