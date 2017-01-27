27.01.2017 10:20:41

Van'da 11 ayda 36 milyon dolarlık ihracat

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van'da 2016 yılının 11 aylık sürecinde 36 milyon 206 bin 341 dolar ihracat, 50 milyon 490 bin 575 dolar civarında ise ithalat yapıldığını söyledi.

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Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van'da 2016 yılının 11 aylık sürecinde 36 milyon 206 bin 341 dolar ihracat, 50 milyon 490 bin 575 dolar civarında ise ithalat yapıldığını söyledi.Van'ın bir sınır kenti olduğunu hatırlatan Necdet Takva, "Dolayısıyla ilimizin dış ticarette çok iyi bir seviyede olması gerekir. Kapıköy Gümrük Kapısının modernizasyonu projesi Van'ın gelecek 50 yılına katkı sunacak, katma değer oluşturacak önemli bir projedir. Kapıköy Gümrük Kapısı modernizasyonu projesinin bitmesi durumunda, iki ülke arasında ticarette büyük aşama kaydedilecektir" dedi."İran pazarına erişim Van'ın gelişimine büyük katkı sunacak"Özellikle sınır kapısının transit geçişe açılmasının Van için çok önemli olduğunun altını çizen Takva, "Bu sayede Van bir dış ticaret merkezi haline gelecektir. Bizim de amacımız budur. Van'ın; Türkiye ve İran arasında en önemli geçiş ve ticaret merkezi olmasını istiyoruz. İran pazarına erişimin sağlıklı olması, sınır ili olan Van'ın gelişimine büyük katkı sunacaktır. Bu gelişmeler Van'ın ve ülkemizin kazanmasına vesile olacaktır. Rakamlar da gösteriyor ki, Van TRB-2 bölgesinin en önemli kentidir. Sadece kendisine değil, çevresindeki illerin de ihtiyaçlarının karşılandığı bölgesel çekim merkezidir. Bu potansiyelleri ile Van sınır ili olmasının avantajlarını doğru kullandığında, sosyo-ekonomik göstergeler de yukarılara çıkacaktır" diye konuştu.11 aylık verilerde Van'ın ilk sırada yer aldığını ifade eden Takva, "TRB-2 bölgesinde yer alan 4 ilimize baktığımızda, 2016 yılının 11 aylık dış ticaret verilerinin dolar bazında şöyle geliştiğini görüyoruz. Van 36 milyon 206 bin 341 dolar ihracat ve 50 milyon 490 bin 575 dolar ithalatla birinci sırada yer alırken, Hakkâri 20 milyon 331 bin 186 dolar ihracat ve 2 milyon 26 bin 596 dolar ithalatla ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada yer alan Bitlis'te 1 milyon 570 bin 698 dolar ihracat, 19 milyon 101 bin 426 dolar ithalatın gerçekleştiği görülüyor. Son sırada yer alan Muş'ta ise 480 bin 670 dolar ihracat ve 4 milyon 841 bin 661 dolarlık ithalat gerçekleştiği görülüyor" şeklinde konuştu.