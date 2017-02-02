03.02.2017 02:01:43

Van'da 1 aylık OHAL yasağı

Van'da OHAL kapsamında 1 ay boyunca basın açıklaması, toplantı, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Van'da 3 Şubat'tan itibaren 30 gün boyunca toplantı, basın açıklaması, yürüyüş, gösteri, çadır kurma, stant açma gibi tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, Van il merkezi ve ilçelerinde; toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile izne bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler de 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.

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