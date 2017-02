28.02.2017 16:08:17

Van Büyükşehir Belediyespor Sportif Direktörü Turgay Karatekin:

Van Büyükşehir Belediyespor Sportif Direktörü Turgay Karatekin, Çorumspor deplasmanından alınan mağlubiyetin her şeyin sonu olmadığını belirterek, Play Offun en iddialı takımı olduklarını söyledi.Kulüp tesislerinde basınla bir toplantı düzenleyen Van Büyükşehir Belediyespor Sportif Direktörü Turgay Karatekin, haftanın değerlendirmesini yaptı. Altayspor maçında son dakikada haksız penaltı sonucu yenilen gol ve alınan bir puanın takımın moralini bozduğunu ifade eden Karatekin, aynı zamanda maç sonunda iki önemli oyuncularının cezalı durumuna düştüğünü anımsattı. Çorum maçına iki önemli oyuncusundan mahrum çıktıklarını belirten Karatekin, "Altayspor maçında 90'ıncı dakikada haksız penaltı sonucu yediğimiz gol nedeniyle giden iki puanın üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Tabi sadece puan kaybetmedik. Puanın yanında hakem, çok önemli iki oyuncumuzun da Çorumspor kadrosunda bulunmamasını sağlamıştı. Dolayısıyla onlardan eksik bir kadroyla Çorumspor maçına çıktık" dedi.Maçın başında bir gol bulmalarına rağmen takımın skoru koruma düşüncesi geriye çekildiğini ve bunun da yenilmelerine neden olduğunu dile getiren Karatekin, "Daha önceki maçlara göre takımımızla çok fazla övgüden bahsedecek bir çaba görmedik. Bir çaba sarf edildiğini de göremedik. İlk devre 1-1 tamamlandı. İkinci yarıya takımımız daha iyi başladı fakat başlarken, yine bir konsantrasyon hatasından 2-1 mağlup duruma düştük. Maçın kırılma anı oyuncumuzun altı pas diye tabir edilen yerde eline geçen fırsatı iyi değerlendirememesidir. Dolayısıyla biz Çorum'da 2-1 mağlup olduk. Biz daha önce de mağlup olduk ama o zaman futbolcu arkadaşlarımızın iyi mücadele etmesi, iyi futbol sergilemesi bizleri hep umutlandırmıştır. Ancak biz bu maç için aynı düşünceye sahip değiliz. Oyuncularımız gerçekten kötü bir performans sergiledi. Dolayısıyla bizde Çorum'dan mağlup olarak döndük" ifadelerini kullandı.Play Off şanslarının hala devam ettiğini ve bunun en iddialı takımı olduklarını vurgulayan Karatekin, "Önümüzde 10 maçımız var. İçeride oynayacağımız Kızılcabölükspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Çünkü içeride maç vermediğimiz takdirde, dışarıda ne getirebildiysek, ne kazanabildiysek kardır. Play Offun iddialı ekiplerinden bir tanesi olmayı düşünüyoruz. Bunu da sahaya yansıtacak olan futbolculardır. Dolayısıyla futbolcu arkadaşlarımıza büyük işler düşüyor. Ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklarına inanıyorum. Takım olarak her zaman iddialıyız ama diğer takımlara baktığımız zaman sezon başında yapılan transferler, yapılan harcamalara göre bizim takımımız grubun en az para harcayan takımıdır. O açıdan oyuncularımızı bir maç üzerinden değerlendirip, yargılamamamız gerekiyor. Sonuçta 10 maçımız daha var ve bu oyuncular bizi temsil edecektir. O açıdan bizim oyuncularımıza destek, takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu sadece yönetim, teknik kadro, taraftar ve futbolculardan beklemememiz gerekiyor. Bunun yanında bürokrasi, sivil toplum örgütleri, Vanlı işadamlarının ve milletvekillerinin de bu işe el atmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.Toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.