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Van Büyükşehir Belediyesinden Erciş'e çıkarma
21.02.2017 14:38:44

Van Büyükşehir Belediyesinden Erciş'e çıkarma

Van Büyükşehir Belediyesinin üst düzey yöneticileri; Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinin kaymakam ve aynı zamanda belediye başkan vekilleriyle bir araya gelerek, üç ilçenin sıkıntılarına çözüm aradılar.

Van Büyükşehir Belediyesinin üst düzey yöneticileri; Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinin kaymakam ve aynı zamanda belediye başkan vekilleriyle bir araya gelerek, üç ilçenin sıkıntılarına çözüm aradılar.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, yardımcıları Mehmet Yaşar, Fazıl Tamer ve Salih Allahverdi, VASKİ Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen ve daire başkanlarından oluşan bir heyet, Erciş ilçesine gitti. Erciş Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda; Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinin ulaşım, imar, içme suyu, temizlik, kanalizasyon, yol tamiratları ve yapımları, hayvan barınakları, sebze halleri, mezbahana, otogar ve arıtma tesisleri gibi başlıklar ele alındı. Genel Sekreter Mustafa Yalçın, ilçe belediye başkan vekilleri tarafından aktarılan sorunları bir bir not ederek, toplantıya iştirak eden daire başkanlarından sıkıntıların bir an önce çözüme kavuşturulması istedi.

Toplantıda bir konuşma yapan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet için canla başla çalışılması gerektiğini söyledi. Van için herkesin gecesini gündüzüne katarak çalışmasını isteyen Genel Sekreter Mustafa Yalçın, "Hep telefonlarımız açık kalacak. Van ve ilçelerinin layık olduğu hizmeti vermeye talibiz. Hizmet edeceğiz. Biz belediye olarak bir şeyi kendimize yasakladık. Siyaseti siyasetçilere bırakacağız. Benden önceki veya bizden önceki demeyeceğiz. Kim ne yaptıysa vatandaş, büyüklerimiz ve Cenab-ı Allah onu takdir eder. Biz bugünden sonra ne yapıyoruz ona bakacağız. Hizmetimizi iyi yaparsak herkes bizi takdir eder. İnşallah bunu göreceğiz" dedi.

"Personelinize sahip çıkın ve hakim olun"

Bu toplantıdaki herkesin birkaç ay içerisinde yapılan hizmetlerle kendisini göstermesi gerektiğini savunan Yalçın, "Devlet kayyum yöntemiyle demek ki bizim ihtiyaçlarımızı tespit edip bunu gerçekleştirecek. Bunu ister siyasi, ister başka bir şey söyleyin. Önemli değil. Siyasete kurban etmeden bu hizmetleri yapmak, ama anında yapmamız gerekir. Devletin gösterdiği bu hassasiyeti ve haklılığını vatandaşımız bilmesi gerekir. Bundan daha açık konuşmaya gerek yok. Yani vaktimiz çok dar. Zamanı ve mekanı iyi kullanmak durumundayız. Personelinize iyi sahip çıkın. Önümüzdeki aylarda, yıllarda kendimizi iyi ifade etmeliyiz. Personeliniz bizden önceki dönemde işe girmiş olabilir. Devletin kayıtlarında adı 'terörist' diye geçmiyorsa bu insanlarda evlerine helalinden ekmek götürüyorsa ve 'devletimizin yanındayım' diyorsa bu adama çalışma hakkı verin. Çalıştırın hizmet alın. Yani cadı avına çıkmak yok. Bildiğiniz şeyler varsa gerekli birimlere aktarın. Ama işi yaptırırken 'filan zamanda işe girmiş' diye adamı bir kenara atmayın. Kaliteli adama ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Mart ayına kadar ihale işlemlerinin tamamlanması uyarısında bulunan Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşa parmak ucu kadar dokunursanız, masa kadar tesirini alırsınız. Heyecanımızı bu noktada değerlendirelim. Vatandaşta bunu böyle değerlendirecek. Yaptığımız her işi tabelandıracağız. VASKİ küçücük bir iş yapınca hemen oraya tabelasını çakacak. Herkes ne iş yapıyorsa, yaptığı yere tabelasını diksin. Her tabela insanlara verilen bir önemdir. Bu iş tabelası da olabilir trafik tabelası da olabilir. İnsanlara ehemmiyet verelim. Tabelasız iş de sokak da olmasın. Mutlaka duyuruları yapalım. Bugün burada arkadaşlar 2017 yılında yapılacak önemli yatırımlardan bahsetti. Bunların ihaleleri mart ayının sonuna kadar bitmeli. İlçe giriş ve çıkışlarına yapılacak işlerin adları, ihale tarihi, sonuçlanma tarihi ve miktarı tabelaya yazılıp oraya dikilecek. Vatandaş görecek. Halk bunu görünce hepimizi denetleyecek."

"Olağanüstü durumlarda olağanüstü işler yapılır"

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ise, olağanüstü bir durum yaşadıklarını ifade ederek, "Bizler kendimizi olağanüstü bir mesuliyet altında hissediyoruz. Olağanüstü durumlarda olağanüstü işler yapılır. Geldiğimiz ilk günden buyana büyükşehirden de yetkililerimizle görüşüyoruz. Ancak büyükşehirde önceki yönetimden kaynaklı koordineli bir iş yapamadık. 17 Kasım'dan bu yana Van Büyükşehir Belediyesi ile son derece koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilhassa kış çalışmaları konusunda çok mükemmel işler ortaya koyuyoruz. Bundan sonra da yapacaklarımız Van'a, Erciş'e, Muradiye'ye ve Çaldıran'ımıza hayırlar getirecektir."

Toplantı sonrası Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve beraberindekiler, ilçe otogarında ve Erciş Belediyesinde incelemelerde bulundu.
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