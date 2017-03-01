01.03.2017 11:53:46

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 2017 2. il istişare koordinasyon toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. zabıta il koordinasyon toplantısı yapıldı.

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Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. zabıta il koordinasyon toplantısı yapıldı.Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Halis Barut, zabıta şube müdürleri ile13 ilçenin zabıta müdürleri ve amirleri katıldı. Toplantıda, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, içkili yerlerin bölgesinin tespiti, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin 29-30 ve 31. maddelerinin uygulama şekli hakkında bilgi ve belgelerin sunularak incelenmesi, zabıtanın 2017 yıllı para cezaları ceza cetvelleri hakkında bilgilendirme gibi konular gündeme geldi."Korsan tüplere sıkı denetim"Toplantıda ayrıca korsan mutfak tüpü satışı yapan yerlere yönelik sıkı denetimlerin getirilmesi kararlaştırıldı. Ruhsatsız ve halkın can güvenliğini hiçe sayarak mutfak tüpü satanlara karşı zabıtanın daha sıkı bir denetim yapması için tüm zabıta birimlerine talimatlar verildi. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu gereği korsan satış yapılan mutfak tüplerinin yasaklanması hakkında bilgi ve belge paylaşımı yapılarak sıkı denetim yapılması karara bağlandı."Whatsapp zabıta şikâyet hattı aktif olacak"Zabıta Daire Başkanlığınca yapılan 2. koordinasyon toplantısında 2017 yılı ocak ve şubat aylarının faaliyet tabloların değerlendirilmesi yapılırken, personelin disiplin kurallarına uyması amacıyla hazırlanan genelgenin tebliği de çalışanlara anlatıldı. Whatsapp zabıta şikâyet hattı olan 0530 2975353'ün tüm ilçelerde aktif kullanılması şikayet,öneri ve görüşler doğrultusunda çalışmaların yapılması.Toplantıda konuşan Zabıta Dairesi Başkanı Halis Barut, "Van'ının 13 ilçesindeki önemli görevlerinden bir tanesi de zabıtanın görevidir. Zabıta, vatandaşımızın rahatı ve huzuru için, huzurlu bir biçimde yaşamlarını devam ettirebilmesi için en iyi şekilde görev yapması gereken birimlerden bir tanesidir" dedi.Toplantının amacının koordinasyon ve işbirliği olduğunu belirten Halis Barut, "1 milyonu aşkın nüfusu olan Van'ında ağır sorumluluklar hissettiren bir görev üstlenen siz değerli arkadaşlarımızı hem fiziki olarak güçlü hem bilgi olarak donanımlı olmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu birliktelik size güç verecektir Birlik beraberlik içerisinde olduğumuzda vatandaşlara daha güzel hizmet ederiz. Zabıtanın koordineli bir çalışma ve birlik beraberlik içinde olması önemlidir. Ekiplerin eğitim programları ile verimli olacaklardır. Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.