10.02.2017 15:51:52

Van Büyükşehir Belediyesi 'halk günü' düzenleyecek

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, haftada iki gün 'halk günü' düzenleneceğini duyurdu.

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Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, haftada iki gün 'halk günü' düzenleneceğini duyurdu.Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Halkla bütünleşmek, sorunlarına çözüm üretmek, vatandaşlarımızın yönetime katkısını almak, birebir görüşmelerle daha iyi bir hizmet sunmak için her hafta salı ve cuma günleri 15.00 ile 17.00 saatleri arasında halk günü yapılacak" denildi.