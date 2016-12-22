22.12.2016 20:03:57

Van'a büyük yatırım

Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da açıkladığı 'Yatırım ve Destek Hamlesi Cazibe Merkezleri Programı' Van'da meyvesini vermeye başladı.

Firmaların genel müdürleri ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, basın toplantısında, iki firmanın 50 milyon euroluk yatırım için Van'a gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kalkınma Bakanlığının desteğiyle söz konusu yatırımı en kısa zamanda hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirten Bozkurt, "Yatırımcılarımız, Sayın Valimiz, Van Ticaret ve Sanayi Odası, OSB sanayicileri ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yapacakları yatırım için biz de kendilerinin hizmetindeyiz." diye konuştu.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Bozkurt, yapılacak yatırım için OSB'den 100 bin metrekarelik yer tahsisi gerçekleştireceklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bu arsa üzerinde yaklaşık 70 bin metrekare kapalı alan inşa edilecek ve 500 kişiye istihdam sağlanacak. Dolaylı olarak da tedarikçisi, nakliyecisi diğer bayileri ile 2 bine yakın bir istihdam sağlanacak. Bu yatırımı Van'a kazandırmak için milletvekillerimiz Sayın Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk'ün büyük destekleri oldu. Ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Böyle bir süreçte bu tür yatırımın adını bile duymak bizleri Van adına çok heyecanlandırıyor. Arsamızı tüm altyapısıyla kendilerine tahsis edeceğiz. Bu anlamda Kalkınma Bakanlığımızın vereceği teşviklerden yararlanmaları için de çalışmalar yapılıyor. Kendilerinin de bu konuda bakanlık nezdinde görüşmeleri oldu."

VAN'DA BİR MDF FABRİKASI KURMAK İSTİYORUZ

WILCO Group Genel Müdürü Mehmet Avcı ise İran'dan bir firma ile bu yatırımı gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye'de 65 ilde yaklaşık 3 bin personelle temizlik, güvenlik, endüstriyel tedarik ve savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteren bir firma olduklarını anımsatan Avcı, "AIDA Group İran'da MDF fabrikası olan bir firma. İran ve Türkiye'den iki firmanın ortak yatırımı olacak. Bu yatırım kapsamında Van'da bir MDF fabrikası kurmak istiyoruz. Fabrikanın yurt içi ve yurt dışı pazarında ciddi satışları olacak." dedi.

Avcı, fabrikanın Van'ın dışında bölgeye de hitap edeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şu anda devlet destekleri açıklanmadı. Teşvik paketi daha açıklanmadan yatırımımız için adımları attık. Tamamıyla pakete bağlı olmadan açıklanan bir inisiyatif. Ardından bu paketten de elbette ki yararlanacağız. Şu an için öz kaynaklarımızı kullanıyoruz. Makinelerimizi Avrupa'dan ithal etmeyi hedefliyoruz. Arsa tahsis ve diğer alanlarda yine devlettin desteklerinden yararlanacağız."

"100 MİLYON DOLAR İHRACAT HEDEFLİYORUZ"

AIDA Group Genel Müdürü İranlı sanayici ve iş adamı Hossein Beyramzadeh de İran'da yaptıkları yatırımı Türkiye'de de hayata geçirmek istediklerini söyledi. İki firmanın yatırım için Van'ı tercih ettiğini bildiren Beyramzadeh, İran, Irak, Suriye ve yeni pazarlara hizmet vermek için yola çıktıklarını dile getirdi.

Beyramzadeh, İzmir, Antalya, İstanbul ve Gaziantep'ten ürünlerin Van'a geldiğini, "neden Van'da bu yatırım olmasın" düşüncesiyle yola çıktıklarını vurgulayarak, "Açacağımız fabrika ile 100 milyon dolarlık bir ihracat düşünüyoruz. Önemli olan hayallerimizde olan işimizi Türkiye'de hayata geçirmektir. Türkiye devletinin Allah'a şükür yatırımcılara çok iyi destekleri oluyor. Esasında bu destekler olmasaydı, bu yatırıma girmezdik. Bu yatırımlardan faydalanmak için buradayız ve bu yatırımı hayata geçirmeyi istiyoruz. Bu proje tamamıyla teşvik kapsamında olduğu için devletin sağlayacağı bazı avantajlar da olacak."

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