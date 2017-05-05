05.05.2017 17:41:04

Valizden kaçak göçmen çıktı

Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Sınır Kapısı'na gelen bir Gürcistan vatandaşının taşıdığı valizin içinden bir kadın çıktı.

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Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Sınır Kapısı'na gelen bir Gürcistan vatandaşının taşıdığı valizin içinden bir kadın çıktı.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre olay, 4 Mayıs 2017 gecesi saat 01.50 sıralarında Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleşti. Gürcistan'dan Türkiye'ye yaya olarak giriş yapmak üzere gelen Gürcistan vatandaşı M.A., pasaport kontrolünden geçtikten sonra gümrük kontrol noktasına geldi. Şahsın beraberindeki büyük boy valizi çekmekte zorlandığını gören Sarp Gümrük Muhafaza ekipleri ve pasaport polisi, valizi aramaya tabi tuttu. Valizin içinden çıkan kadın ekipleri hayrete düşürdü. Bakanlık, valizin açılması ile birlikte ekiplerin yolcunun eşyası yerine genç bir kadın ile karşılaştığını ve şahısları derhal gözaltına aldıklarını açıkladı. Yapılan kimlik tespiti sonucunda ülkeye kaçak yollardan giriş yapmaya çalışan ve hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunan kadının Ukrayna vatandaşı A.Z. olduğu belirlendi. Valizi taşıyan M.A. hakkında Türk Ceza Kanunu'na göre göçmen kaçakçılığı suçundan yasal işlem başlatılırken, kaçak A.Z.'nin sınır dışı edileceği öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü nezdinde devam ediyor.