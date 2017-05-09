10.05.2017 11:39:56

Valilikten radyasyon sızıntısı ile ilgili açıklama

Ardahan Valiliğince Türkgözü Sınır Kapısı yakınlarındaki TANAP boru hattında meydana gelen radyasyon sızıntısı ile ilgili açıklama yapılarak, söz konusu sızıntının röntgen cihazının kapatılması ile durduğunun tespit edildiği belirtildi.

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Ardahan Valiliğince Türkgözü Sınır Kapısı yakınlarındaki TANAP boru hattında meydana gelen radyasyon sızıntısı ile ilgili açıklama yapılarak, söz konusu sızıntının röntgen cihazının kapatılması ile durduğunun tespit edildiği belirtildi.Ardahan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:"İlimiz, Posof İlçesi Türkgözü Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafeden geçmekte olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında yapımı devam eden doğalgaz iletim borularının birleştirilmesi işinde kullanılan kaynak işleminin uygunluğunun kontrolü amacıyla kaynak ölçüm ve kontrol röntgen cihazı kullanılması esnasında; 04.05.2017 tarihinde sınır kapısının Gürcistan tarafında bulunan radyasyon ölçüm cihazının ikaz vermesi ve Gürcistan yetkililerinin uyarması üzerine, Valiliğimizce TANAP boru hattında röntgen çekim işi hemen durdurulmuştur. Sonrasında ölçümler yapmak üzere Ardahan Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri 04.05.2017 tarihinde bölgeye intikal ettirilmiştir.AFAD ekiplerinin yaptığı ilk tespit ve ölçümlerde, radyasyonun röntgen cihazından kaynaklandığı ve alınan ölçümlerin insan sağlığını tehdit eder değerlerde olmadığı tespit edilerek, teknik rapora bağlanmıştır. Aynı gün Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) yetkilileri bilgilendirilerek konu hakkında uzmanların bölgeye gönderilmesi istenmiştir.Konu netlik kazanıncaya kadar geçecek süre zarfında AFAD ekiplerinin uygunluk tespitlerine rağmen, TAEK ekiplerinin gelip ölçüm yapacakları tarihe kadar çalışmalar durdurulmuştur. Bu süre zarfında AFAD ekiplerince tekrar alanda ölçümler yapılmış, ancak süreklilik arz eden ve olumsuz değerlerde olan radyasyon salımı olmadığı, söz konusu sızıntının röntgen cihazının kapatılması ile durduğu tespit edilmiştir.08.05.2017 tarihinde TAEK uzmanlarının Posof İlçesi'nde yaptıkları denetimlerde ilgili firmanın kullandığı röntgen cihazının ilgili kurumlardan onaylı olduğu, kullanan kişilerin de gerekli izinleri taşıdıkları, kullanılan araçların Atom Enerjisi Kurumundan izinli ve onaylı araçlar olduğu ifade edilmiştir.Yapılan ölçümlerde röntgen cihazının insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyecek değerlerde radyasyon salımı yapmadığı tespit edilmiş, ilgili firma, Valiliğimizce uyarılmış, bundan sonraki çalışmalarında yerel makamları ve çalışma yapılan çevredeki vatandaşları bilgilendirmeleri, çalışmalarına gerekli tedbirleri alarak devam etmeleri uyarısı yapılmıştır.Vatandaşlarımızın ve çevrenin sağlığını tehlikeye düşürecek veya vatandaşımızı olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu olmayıp, gerekli tüm tedbirler alınmıştır.Bu konu ve firmanın çalışması Valiliğimizce takip edilmekte olup, ilgili ve sorumlu kurumlarımızın denetimi ve gözetimi altında çalışmalar devam edecektir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."