26.12.2016 21:33:06

Valilik müdürlerinin eşleriyle buluştu

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in eşi Münevver Nayir, İçişleri Bakanlığına bağlı İl Müdürlerinin eşleriyle bir araya geldi.

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Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in eşi Münevver Nayir, İçişleri Bakanlığına bağlı İl Müdürlerinin eşleriyle bir araya geldi.Vali Ahmet Hamdi Nayir'in evinde gerçekleşen kabulde İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özyurt'un eşi Hümeyra Özyurt, İl Yazı İşleri Müdürü Nurettin Kalem'in eşi Nurten Kalem, İl Mahalli İdareler Müdürü Hüseyin Bozkurt'un eşi Nuray Bozkurt, İl İdare Kurulu Müdürü Kazım Hisar'ın eşi Münevver Hisar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Süleyman Kara'nın eşi Hatice Kara, İl Dernekler Müdürü Mehmet Çelik'in eşi Nigar Çelik yer aldı.Münevver Nayir konuklarına nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.(EFE)