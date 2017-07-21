21.07.2017 10:14:08

Valilik açıkladı: Büyük operasyon başladı!

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi 2 köy ile bu köylere bağlı toplam 13 mezrada, bugün saat 05.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi bugün sabah saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Lice ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Akçabudak Köyü ve köye bağlı Tahtakülek Mezrası, Mahmudan Mezrası, Kasanmahallesi Mezrası, Hij Mezrası, Mahmutlu Mezrası, Leyhasor Mezrası, Dergan Mezrası, Kaynaktaşı Mezrası ve Alıçlıyayla Mezrası ile Ulucak Köyü ve köye bağlı Yeniyazı Mezrası, Ballıca Mezrası, Aliyan Mezrası ve Abdurrahmanağa Mezralarında) 21 Temmuz 2017 günü saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.