27.02.2017 21:50:04

Valiliğe yönelik saldırıya 6 tutuklama daha

Adana Valiliğine yönelik yapılan ve 2 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili terör örgütü PKK üyesi 6 kişi tutuklandı

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Adana Valiliğine yönelik yapılan ve 2 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili terör örgütü PKK üyesi 6 kişi tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 9 oldu.24 Kasım 2016'da gerçekleşen saldırının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Cumhuriyet Savcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı. 15 Şubat'ta TEM ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonda, Nuri B., Selahattin O., Hasan V., İbrahim O., Veysi T., Zahir Y., Seyithan K., Gemra E. ve Gurbet V. gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Seyithan K., Gemra E., Gurbet V. adli kontrolle serbest bırakılırken, Nuri B., Selahattin O., Hasan V., İbrahim O., Veysi T. ve Zahir Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, Adana'daki terör saldırısıyla ilgili daha önceden de 3 kişi tutuklanmıştı.(Süleyman Cenk İdaye/İHA)