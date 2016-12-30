30.12.2016 13:56:26

Vali Yıldırım yeni yılı kutladı

Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl kutlama mesajı yayınladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl kutlama mesajı yayınladı.Vali Yıldırım, yayınladığı mesajında sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakarak umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girildiğini hatırlattı. Vali Yıldırım mesajında, "Her yeni yıl yeni umut ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Dünyamızın dört bir yanında devam etmekte olan savaşlardan, terör ve şiddetten, açlıktan, yoksulluktan insanlığın kurtulması 2017 yılının dünyada sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularının egemen olduğu, terörden ve şiddetten uzak, barışı, huzuru, başarıyı, refahı, bolluğu ve bereketi, ülkemiz ve tüm insanlık alemine parlak bir geleceği müjdeleyen bir yıl olmasını yüce Allah'dan niyaz ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle başta çok kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere, cennet vatanımızda ve ilimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın, başka ülkelerden gelerek ülkemizde ikamet eden misafirlerimizin, ilimizde görev yapan tüm kamu personelinin, özel sektör çalışanlarının, basın mensuplarımızın, 2017 yılında sağlık, huzur, mutluluk ve güzelliklerle dolu günlerde yaşamalarını temenni ediyorum."