19.02.2017 12:20:34

Vali'ye hemşehri sürprizi

Erzincanlılar Dernek Başkanı Mustafa Seçen ile Dernek üyeleri, Erzincanlı Bürokratlar ve Erzincanlı İş Adamları Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti. Hemşehrilerine Vali Nayir, Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler verdi.

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Erzincanlılar Dernek Başkanı Mustafa Seçen ile Dernek üyeleri, Erzincanlı Bürokratlar ve Erzincanlı İş Adamları Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti. Hemşehrilerine Vali Nayir, Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler verdi.Vali Nayir, daha sonra misafirlerine Kütahya'nın tarihi değerlerini gezdirdi. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun ve Müze Müdürü Metin Türktüzün'ün eşlik ettiği gezide, misafirlere Dönenler Cami, Ulu Cami, Arkeoloji Müzesi, Kütahya Çini Müzesi gezdirilerek tarihi mekanlarla ilgili bilgiler verildi.Vali Nayir, hemşehrilerine nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti. (EFE)