04.02.2017 17:36:31

Vali Yavuz, kanser hastalarıyla bir araya geldi

Muş Valiliği koordinesinde, '4 Şubat Dünya Kanser Günü' dolayısıyla kanser hastaları ve yakınları için program düzenlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muş Valiliği koordinesinde, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla kanser hastaları ve yakınları için program düzenlendi.Muş Valisi Seddar Yavuz, kanser hastaları ve yakınları adına bir program düzenleyerek sorun ve sıkıntıları dinleyip çözüm noktasında talimat verdi. Kentte ki bir otelde düzenlenen programa Vali Sedadar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, kanser hastaları ile yakınları katıldı. Programda bir konuşma yapmak için kürsüye gelen Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 14 yılda sessiz ve büyük bir devrim yaşattığını söyledi. Böylesine bir hafta sonunda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu devrim her alanda elbette olmuştur ancak zannediyorum ki bu devrimin en çok hissedildiği alan sağlık alanıdır. Özellikle 1980-1990'lı yılları hatırlayan ve o yıllarda hastanelere giden, ilaç bulamayan, koyunlarını ilaç almak için satan, özel muayenehanelerde bekleyen, doktorların muayene ücretini ödeyemeyen, bıçak parası peşinde koşan ve o günleri de kırsalda büyüyen, babası hayvancılık yapan bir ailenin çocuğu olarak çok net hatırlıyorum" dedi."Muş'a toplam 7,5 milyon TL civarında bir kaynak aktardık"2016 yılı içerisinde Muş'a toplam 7,5 milyon TL civarında bir kaynak aktardıklarını ifade eden Vali Yavuz, "Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz kapsamında yaklaşık 7 milyon TL vatandaşımıza para aktardık. Bunun dışında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları başkanı olan kaymakamlarımız ve ildeki vali yardımcılarımız aracılığıyla da 500 bin TL civarında buradan kaynak aktardık. Biz, sizin her zaman yanınızda olmaya, sizlerin emrinde ve hizmetinde olmaya gerçekten önem atfediyoruz" ifadelerini kullandı."Evde bakım hizmetleri için 60 milyon TL harcandı"Evde bakım hizmetlerinin en önemli hususlardan bir tanesi olduğunu belirten Vali Yavuz, "2016 yılında Muş ili genelinde evde bakım hizmetleri için 60 milyon TL para verdik. Yani sosyal yardım konusu, sosyal devletlerin en önemli konularından bir tanesidir. 2016 yılında sosyal yardım ve sosyal hizmet gideri olarak vatandaşlarımıza ödediğimiz miktarın toplamı 196 milyon TL'dir. Bunun 60 milyon TL'si de sadece evde bakım hizmetidir" ifadelerini kullandı.Yapılan konuşmaların ardından kanser hastalarının taleplerini tek tek dinleyen Vali Seddar Yavuz, yaklaşık olarak 2 saat boyunca hatsa ve yakınlarıyla zaman geçirdi. Talepleri not alan Vali Seddar Yavuz, çözüm noktasında yardımcı olacaklarını söyledi.