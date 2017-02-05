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Vali Yavuz'dan karla mücadele değerlendirmesi
05.02.2017 15:30:21

Vali Yavuz'dan karla mücadele değerlendirmesi

Muş Valisi Seddar Yavuz, kentte 3 metre 32 santimetre kar yağdığını ifade ederek, bunun ağır bir külfeti olduğunu ve karla mücadelede 15 milyon TL civarında yaklaşık bir ilave masraf çıktığını belirtti.

Muş Valisi Seddar Yavuz, kentte 3 metre 32 santimetre kar yağdığını ifade ederek, bunun ağır bir külfeti olduğunu ve karla mücadelede 15 milyon TL civarında yaklaşık bir ilave masraf çıktığını belirtti.

Muş Valisi Seddar Yavuz, katıldığı bir programda gazetecilerin sorusu üzerine karla mücadelenin geçen yıla oranla yüzde 50 artış gösterdiğini ve çok uzun yıllar ortalamasının çok üzerinde bir kar yağışın meydana geldiğini kaydetti. Şu ana kadar 3 metre 32 santimetre kar yağdığını belirten Vali Seddar Yavuz, "Dolayısıyla bu hakikaten çok uzun yıllar ortalamasının çok üzerinde bir kar yağışı. Kar dağları oluştu. Bu hem belediyelerimiz, hem de İl Özel İdaremiz için ciddi bir külfet. Bunu yaşamayanlara anlatmak ya da onların anlamasını beklemek bir hayli zor. Hakikaten ben de Muş'ta 3 metre 32 santimetre karı görmesem, karla mücadelenin ne olduğunu tam anlamayabilir ya da idrak edemeyebilirdim. Fakat belediyelerimizin kendi araç parklarının buna yeterli gelmesi mümkün değil. Bulduğumuz bütün araçları kiralayarak karla mücadele çalışması yapıyoruz. Tabi ki karla mücadele çalışması yeterli olmadığında, vatandaş memnuniyeti büyük ölçüde düşüyor. Böylelikle kamu kurumlarıyla vatandaş arasında bir sürtüşme meydana geliyor. O açıdan da bu bölgedeki İl Özel İdarelerinin özellikle Muş özelinde söylüyorum, hem de belediyelerin desteklenmesi kanaatindeyim. Bununla ilgili meteorolojik raporların hepsini tuttuk. Başta AFAD Başkanlığı olmak üzere Maliye Bakanlığımıza yazılarımızı yazıyoruz. Geçen yıl çeşitli destekler aldık bununla ilgili. Bu sene de hükümetimizin destek vereceğine inanıyorum" dedi.

Karla mücadelenin dinamik bir süreç olduğunu ve Muş için 15 milyon TL civarı yaklaşık bir ilave masraf çıktığını ifade eden Vali Yavuz, "Karla mücadelede dinamik bir süreç yaşadığımız için ortalama olarak sadece İl Özel İdaresi tarafından 2-3 milyon civarında bir harcama yapıldı. Bu sene bu rakam yüzde 50 daha arttı, çünkü sebebi tipi olması. Bu ara vatandaşlarımızın hastası var, ulaştırılması gereken hastalarımız var, hamilelerimiz var, bir hayli zorluklarımız var. Yani kar yağsın, bitsin sonra yolu açarız deme şansımız yok. Dolayısıyla belediyemiz açısında da bu çok ciddi bir külfet. Bütün sokakları belediyemiz temizliyor ve karı dışarı çıkartıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir maliyet. Muş için 15 milyon TL civarı yaklaşık bir masraftan bahsediyoruz, ilave bir masraftan bahsediyoruz. Bu kamu kurumları için ciddi bir zorluk. Bazı belde belediyelerimizin gelirleri ancak personel giderlerini karşılamaya yetiyor, o yüzden zorluklarımız var. Bu konuda bir destek olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Karla mücadelenin ağır olduğunu, fakat afet mevzuatına bunu koymanın zor olduğunu hatırlatan Vali Yavuz, "Hayatı genel bakımından etkiliyor ama bir kalıcı hasardan bahsetmemiz mümkün değil. Geçici olarak hayatı olumsuz etkiliyor, ama biz güçlü bir devletiz. Bunu aşacağız. Sadece ekonomik desteğe ihtiyacımız var. Ekonomik destek olursa işlerimizi daha kolay yaparız. Korkut'ta Jandarma Bölge Komutanlığının helikopteriyle 3 yaşındaki bir çocuğa müdahale ettik. Yani afet olayları her gün değişkenlik gösteriyor. Biraz önce bir olaya daha müdahale ettik. Her gün en az 7-8 vaka olmak üzere sürekli müdahale ediyoruz, gecenin her saatinde müdahale ediyoruz" şeklinde konuştu.

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