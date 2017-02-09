09.02.2017 17:32:07

Vali Yardımcısı sigara denetiminde

Rize Vali Yardımcısı Emre Nebioğlu bizzat sigara denetimi yaptı.

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Rize Vali Yardımcısı Emre Nebioğlu bizzat sigara denetimi yaptı.Rize Vali Yardımcısı Emre Nebioğlu, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr.Mustafa Tepe, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet As ve sigara ile mücadele ekipleriyle birlikte Rize kent merkezinde umuma açık alanlarda tütün saha denetlemesi yaptı.İncelemenin ardından bir açıklama yapan Vali Yardımcısı Emre Nebioğlu, denetimlerin amacının işletmelere ceza yazmak olmadığını belirterek "Amacımız kapalı alanlarda, özellikle kanunun yasak koyduğu alanlarda sigara içilmemesi sağlamak ve gençlerimizi sigaralı ortamlardan korumak. Gerçekleştirdiğimiz denetimlerle de konu hakkında işletme sahiplerinin dikkatlerini çekmeyi hedefliyoruz" dedi.Çocuklarımıza daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre, bir gelecek bırakmak için bu konuda herkese görev düştüğünü ifade eden Vali Yardımcısı Nebioğlu "GeNçlerimizi tütün ürünlerinin zararlarından korumak adına, bu denetimlere sıklıkla devam edileceğiz ve 4207 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasında idare olarak hiçbir taviz gösterilmeyecektir" şeklinde konuştu.