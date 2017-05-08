09.05.2017 11:20:59

Vali Yardımcısı Günay, Aydın'ın coğrafi işaretli ürünlerine el attı

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın'ın coğrafi işaret tescili yapılabilecek bir çok ürüne sahip olduğunu belirterek, bunların tescili ile Aydın turizmine ve ekonomisine katkı sağlayabileceklerini ifade etti.

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Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın'ın coğrafi işaret tescili yapılabilecek bir çok ürüne sahip olduğunu belirterek, bunların tescili ile Aydın turizmine ve ekonomisine katkı sağlayabileceklerini ifade etti.Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda Aydın'daki kamu kurumları, belediyeler, ticaret odaları ve borsaları ile üretici örgütlerinin katılımıyla Aydın'ın potansiyel olarak coğrafi işaret alabilecek ürünleri masaya yatırıldı. Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, incir ve zeytin dışında coğrafi işaret tescilli ürünü bulunmayan Aydının, zengin ürün deseni ve kültürel zenginliği ile coğrafi işaret tescili yapılabilecek bir çok ürüne sahip olduğunu, bu toplantıda bu ürünleri ve tescil başvurusu yapacak kurumları tespit ederek, süreci hızlandıracaklarını ifade etti. Vali Yardımcısı Günay "Coğrafi işaret tescili, ürünü üretenlere daha fazla gelir sağlarken, tüketicileri de taklit ürünlerden koruyor, aynı zamanda bölgenin tanıtımını sağlayarak turizme ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlıyor" dedi.Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülgen, ilimizin en önemli ürünlerinden inciri uzun uğraşlardan sonra Aydın İnciri olarak coğrafi işaret tescili aldıklarını aynı zamanda inciri Avrupa Birliğinde de tescillediklerini belirtti. Aydının coğrafi işaret tescili alabilecek ürünlerinin tescili için belediyeler ve odalarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Ülgen "Coğrafi işaret tescili konusunda oda olarak sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi Aydın için, coğrafi ürün tescili başvurusunda bulunacak tüm kurumlarla paylaşmaya hazırız" dedi.Toplantının devamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Tunay Çoban, coğrafi işaret kavramı ve Türkiye için önemi ile Sınai Mülkiyet Kanununda yapılan değişiklikleri sunum şeklinde katılımcılara aktardı. Aydın İnciri ve Aydın Kestanesi olarak iki ürününün tescil edildiği Aydın'da, Aydın memecik zeytini, Aydın zeytinyağı, Madran suyu, Çine köftesi, Dalama tandırı, Karacasu pidesi, Nazilli kar helvası, Nazilli basması olarak sekiz ürünün coğrafi işaret tescil başvurusunun yapıldığı ve başvuruların inceleme aşamasında olduğu tespit edildi.Toplantıda Koçarlı çam fıstığı, Hayıt balı, Aydın kabak tatlısı, Ortaklar çöp şiş, Aydın sabuniye lokumu, Aydın yuvarlama yemeği, İncirliova deve sucuğu, Aydın Keşkeği, Söke pamuğu, Yenipazar tahinli pidesi başta olmak üzere toplam 28 ürün potansiyel olarak coğrafi işaret tescili yapılabilecek ürünler olarak belirlendi. Daha sonra potansiyel olarak coğrafi işaret tescili yapılabilecek ancak henüz tescil başvurusu yapılmamış bu ürünler için, başvuruyu yapacak kurumların belirlenmesiyle toplantı sona erdi.Aydın Ticaret Borsasında, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay başkanlığında yapılan toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Tunay Çoban, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Nusrettin Debre, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülgen, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Kuşadası Ticaret Odası Genel Sekreteri Burhan Sezer ile kamu kurum ve kuruluş ve belediyelerin temsilcileri katıldı.