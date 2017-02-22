23.02.2017 07:43:09

Vali ve başkan esnafa kurtuluş bayrağı dağıttı

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Faruk Köksoy ile birlikte ziyaret ettiği esnafa Türk Bayrağı hediye etti.

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Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Faruk Köksoy ile birlikte ziyaret ettiği esnafa Türk Bayrağı hediye etti.Öperek alnına koyduğu Türk Bayrağını esnafa hediye eden Vali Özefe, kurtuluş günlerini tebrik ederek programlara katılmaya davet etti.