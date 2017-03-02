02.03.2017 18:08:56

Vali Ustaoğlu'ndan Engelli Çalışanlara Ziyaret

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu Bayburt Üniversitesi'nde çalışan engelli çalışanları ziyaret etti.

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Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu Bayburt Üniversitesi'nde çalışan engelli çalışanları ziyaret etti.Bayburt'un tanınan simalarından bedensel engelli Engin Demir'in üniversitede göreve başlaması dolayısıyla gerçekleşen ziyarette vali Ustaoğlu hem Engin Demir'e hayırlı olsun dileklerini iletti hem de bu vesileyle üniversitede görev yapmakta olan diğer engelli çalışanlar Yusuf Aka ile Murat Tuta'ya başarılar diledi.Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un da hazır bulunduğu ziyaret, vali Ustaoğlu'nun engelli çalışanlara hediye takdimiyle son bulundu.